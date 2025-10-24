Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες για τον άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας στο Κορωπί από τον σύζυγό της, καθώς ο άνδρας την έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα των γενεθλίων του.

Πιο αναλυτικά, το ζευγάρι έμενε στο Κορωπί τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας αποκτήσει ένα αγοράκι 4 ετών και ένα βρέφος 3,5 μηνών.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», προχθές η μητέρα είχε ειδοποιήσει το παιδικό σταθμό ότι χθες δεν θα πήγαινε ο γιος της, επειδή «ετοιμάζουμε έκπληξη στο μπαμπά του, έχει γενέθλια».

Ανήμερα των γενεθλίων του λοιπόν, ο 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του και στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι γύρισε σπίτι και τη βρήκε αιμόφυρτη στο πάτωμα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν μετά από λίγο, καθώς ενημερώθηκαν από τον παιδικό τι είχε προηγηθεί, ενώ διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε καταγγελθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 δήλωσε ότι η γυναίκα έκλαιγε συνεχώς λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε σπίτι της, σημειώνοντας ότι φαινόταν να μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της.

«Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι… Δεν είχε πολύ επαφή με τα παιδιά, με τη πειθαρχία και όλα αυτά, ήταν λίγο μόνη της στο να μεγαλώνει τα παιδιά. Ερχόταν εδώ και έκλαιγε», είπε χαρακτηριστικά.