Το «φως» της δημοσιότητας είδε η συνομιλία του 50χρονου στο Κορωπί με το κέντρο της Άμεσης Δράσης και διακρίνεται το θέατρο που παίζει, ώστε να κρύψει το γεγονός ότι ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε», είπε χαρακτηριστικά.

«Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», πρόσθεσε ο 50χρονος, σύμφωνα με το Live News που αποκάλυψε την κλήση του.

Ωστόσο, ο 50χρονος δεν έπεισε τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, καθώς ο 4χρονος γιος του που ήταν μπροστά στον άγριο ξυλοδαρμό είπε «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, τη μέρα του άγριου ξυλοδαρμού ο 50χρονος είχε γενέθλια.

Την προηγούμενη λοιπόν, η συζυγός του ενημέρωσε τον παιδικό σταθμό ότι το παιδί τους δεν θα πάει, επειδή θα γιορτάζει ο πατέρας του και θέλουν να του κάνουν έκπληξη.

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας

Το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού» με κακώσεις στο κεφάλι.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο Mega, είπε για την κατάσταση της υγείας της:

«Όταν έχουμε έναν ασθενή που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Φαίνεται όμως, η εκτίμηση είναι, ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της».