Αδιανόητες είναι οι αποκαλύψεις για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί. Ο κατηγορούμενος έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση που δέχθηκε η σύζυγος του, αλλά τον «ξεσκέπασε» ο μόλις 4 ετών γιός του.

Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας το δελτίο ειδήσεων του Star αποτυπώνουν τις στιγμές απόλυτης φρίκης που βίωση η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύζυγό της.

Τα αίματα της άτυχης γυναίκες είναι παντού στο πάτωμα και το ανήλικο παιδί αντίκρισε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα.

Η γυναίκα γεμάτη αίματα ήταν καθιστή σε μια πολυθρόνα και το 6 μηνών αγοράκι τους μέσα στο σπίτι και ο 4χρονος έπαιζε στην αυλή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν κοκκινίλες στα χέρια του δράστη, εντόπισαν στο κινητό του μια φωτογραφία της 40χρονης να είναι όρθια, ενώ ρωτώντας το 4χρονο παιδί σχετικά με το πώς χτύπησε η μητέρα του, εκείνο απάντησε: «ο μπαμπάς την έδειρε».

Παλεύει για τη ζωή της η 40χρονη

Σοκαρισμένοι ήταν οι γιατροί που εξέτασαν την άτυχη γυναίκα μόλις διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η 40χρονη μητέρα έχει δεχθεί πολλές μπουνιές και κλωτσιές στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί από τα βίαια χτυπήματα ρήξη ύπατος. Έχει πρήξιμο σε όλη την κοιλιά, ενώ φέρει πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και όλο της το πρόσωπο έχει πρηστεί.

Έχει κάταγμα κρανίου, έχει στοιχεία υπαραχνωειδούς αιμορραγίας στο εσωτερικό του εγκεφάλου, έχει εγκεφαλική θλάση και υποσκληρίδιο αιμάτωμα.