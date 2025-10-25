Φέτος, η αλλαγή ώρας 2025 εφαρμόζεται κανονικά, παρά τα όσα είχαν ακουστεί περί κατάργησης του μέτρου, με αρκετούς να αναρωτιούνται να γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού πίσω ή μπροστά.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου λοιπόν, πηγαίνουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω. Έτσι, στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα δείχνουν 03:00.

Το υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Σημειώνεται, ότι η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παρότι έχουν γίνει κατά καιρούς συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου και σχετική απόφαση είχε ληφθεί από το Ευρωκοινοβούλιο το 2019, οποιαδήποτε αλλαγή «πάγωσε» με την έλευση του κορονοϊού και έκτοτε δεν έχει τεθεί προς συζήτηση.