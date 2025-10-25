Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε η Ελλάδα τον μεγάλο μουσουργό του ελληνικού πενταγράμμου, Διονύση Σαββόπουλο, με πλήθος κόσμου να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25.10.2025, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η σορός του μεταφέρθηκε στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης και παρέμεινε εκεί για το κοινό μέχρι τις 12:00. Από το πρωί πολύς κόσμος έχει μεταβεί στο σημείο για να αποτίσει φόρο τιμής στον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη.

Κατά τη 13:00 το μεσημέρι ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου, ενώ μετά το πέρας της ακολούθησαν οι επικήδειοι, που εκφώνησαν ο γιος του εκλιπόντα Κορνήλιος Σαββόπουλος, ο εγγονός του, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Αναστασία Κοτανίδου, ο εικαστικός Αλέξης Κυριτσόπουλος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Άσπα Σαββοπούλου, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ο συγκλονιστικός επικήδειος του Αλκίνοου Ιωαννίδη

Με το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χοροί» αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο η φιλαρμονική του δήμου Αθηναίων, λίγο πριν την ταφή του καλλιτέχνη.

Συγκινητική ήταν η παρουσία της συζύγου του, Άσπας, η οποία φανερά συντετριμμένη στάθηκε πίσω από το φέρετρο του Διονύση Σαββόπουλου. Μαζί της ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μου πήρε 57 χρόνια να καταλάβω…»

Με ιδιαίτερη ευαισθησία μίλησε ο γιος του Κορνήλιος Σαββόπουλος: «Πολλά από τα τραγούδια σου είχαν δυο τραγούδια. Το ένα έτρεχε μπροστά το κυρίως θέμα και το άλλο ακολουθούσε από πίσω στο background… Μου πήρε 57 χρόνια να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό. Είχε δυο ζωές, η μια ήταν πιο άυλη και πνευματική και η άλλη πιο γήινη, πιο σταθερή, πιο υλική», είπε.

«Από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις αγάπη»

Καθηλωτικός ήταν και ο εγγονός του Σαββόπουλου. «Από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις την αγάπη σου με ειλικρίνεια, είναι σαν μέσα σου να είχες βρει την αληθινή αγάπη στην πιο απλή μορφή της, σαν να είχες νιώσει και καταλάβει τον πυρήνα της και τον πραγματικό λόγο που οι άνθρωποι αγαπάμε».

Μητσοτάκης: Ο ”Νιόνος” σε όλη του τη ζωή συμβάδισε με τη ζωή της χώρας

«Δεν είμαι εδώ μόνο σαν φίλος. Ο ”Νιόνος” σε όλη του τη ζωή συμβάδισε με τη ζωή της χώρας. Έχοντας τη δική του άποψη για τα πράγματα, ανοιχτή. Γι’ αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, χρησιμοποίησε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον « Άγγελο Εξάγγελο», «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής», όπως είπε.

Πλήθος εκπροσώπων του καλλιτεχνικού κόσμου ήρθαν να τού πουν «αντίο» και «ευχαριστώ».

Μεταξύ αυτών οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιώργος Νταλάρας, Μανώλης Μητσιάς, Μίλτος Λογιάδης, Νίκος Πορτοκάλογλου, Βαγγέλης Γερμανός, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μίνως Μάτσας, Φοίβος Δεληβοριάς, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Στάθης Δρογώσης, Ελεωνόρα και Γιάννης Ζουγανέλης, Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Πέγκυ Ζήνα κ.α.

Δυναμικό και το παρών του πολιτικού κόσμου στον αποχαιρετισμό «του Έλληνα που έζησε και περιέγραψε μοναδικά τις περιπέτειες του τόπου του», όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πλήθους εκπροσώπων της Κυβέρνησης, όπως οι Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Κωστής Χατζηδάκης, Λίνα Μενδώνη, Νίκη Κεραμέως κ.α., του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, του Ευάγγελου Βενιζέλου κ.α. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε η απουσία των αρχηγών των κομμάτων της Κεντροαριστεράς με μοναδική εξαίρεση τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, επίσης, εις ένδειξη τιμής στον μουσικοσυνθέτη εκτέλεσε τρεις από τις πιο φημισμένες μελωδίες του, ανάμεσα τους το λυρικό «Λαύριο» και την πασίγνωστη «Συννεφούλα».

