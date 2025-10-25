Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά, το απόγευμα του Σαββάτου (25/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το δυστύχημα συνέβη στην Κίσσαμο Χανίων, στον δρόμο από το Καστέλλι προς το λιμάνι, όταν 29χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας, ενώ ο 29χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων, όπου, δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Στο συμβάν δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.