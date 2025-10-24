Εστιατόριο στο βόρειο Λονδίνο έκλεισε οριστικά και κατηγόρησε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, όπως λέει σε ανακοίνωσή του, δεν το στήριξαν καθόλου.

Το Don Ciccio στο Highgate ανακοίνωσε πως αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο μετά από έξι χρόνια λειτουργίας, λόγω «έλλειψης πελατών».

«Προς την κοινότητα του Highgate και τους γείτονές της – σας ευχαριστούμε που δεν μας στηρίξατε ποτέ, ούτε μία φορά», έγραφε μήνυμα στην ιστοσελίδα του.

«Ευχαριστούμε που δεν ήρθατε ποτέ μετά την πανδημία», γράφει το εστιατόριο στο Λονδίνο μετά το κλείσιμό του

«Σε όσους εξυπηρετήσαμε στη διάρκεια του lockdown, όταν ήμασταν το μοναδικό ανοιχτό εστιατόριο, σας ευχαριστούμε που δεν μας επισκεφθήκατε ούτε μία φορά μετά το τέλος της πανδημίας».

Το εστιατόριο παραπονέθηκε πως δεν ήταν αρκετό ούτε το ότι είχε βραβευτεί με το Traveller’s Choice στο TripAdvisor, ούτε το ότι διατηρούσε βαθμολογία 4,7 αστέρων στο Google.

«Δεν ήταν αρκετό να μας λένε πως είχαμε από τις καλύτερες πίτσες στο Λονδίνο. Ούτε το ότι αλλάζαμε το μενού κάθε σεζόν, ταξιδεύοντας μέσα από τις γεύσεις της Ιταλίας. Είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή τη χώρα, και ως φιλοξενούμενοι, δεν θα παραπονεθούμε. Θα πούμε απλώς: addio», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Κλείνουμε λόγω της απόλυτης αδιαφορίας των γειτόνων μας»

«Σε όσους έλεγαν, πίσω στο 2019, “θα κλείσουν μέσα σε τρεις μήνες”… συγχαρητήρια! Απλώς πέσατε έξω… κατά πέντε χρόνια και εννέα μήνες», συνεχίζει το εστιατόριο.

«Ίσως να είμαστε το πρώτο ιταλικό εστιατόριο που κλείνει… όχι λόγω κακού φαγητού, κακών κριτικών ή κακής τύχης – αλλά λόγω της απόλυτης αδιαφορίας των γειτόνων μας», πρόσθεσε.