Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν στο Κίεβο μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, περιλαμβανομένων υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση στο Κίεβο είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πολλές πυρκαγιές και προκάλεσε ζημιές σε οικιστικές υποδομές, περιλαμβανομένου ενός νηπιαγωγείου, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης.

«Τα πλήγματα αυτά κατευθύνθηκαν γι’ άλλη μια φορά στις πολιτικές και ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ρωσία προσπαθεί τώρα να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στην Ουκρανία ώστε να συμπέσει με τον χειμώνα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε πως ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έθεσαν επίσης στο στόχαστρο το ενεργειακό δίκτυο, σιδηροδρομικές γραμμές και κατοικίες στο Ντνίπρο, το Χάρκιβ και το Σούμι.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε σε δήλωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram πως οι νυχτερινές επιθέσεις στοχοθέτησαν επιχειρήσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας και εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις του.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε επίσης πως οι δυνάμεις του κατέρριψαν 121 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένων επτά που πετούσαν προς τη Μόσχα.

Ζελένσκι: Οι επιθέσεις υπογραμμίζουν τη σημασία των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για την προστασία των ουκρανικών πόλεων

Πυκνά σύννεφα καπνού υψώνονταν στον ουρανό πάνω από το Κίεβο σήμερα το πρωί καθώς οι πυροσβέστες έσπευδαν να σβήσουν φωτιές σε όλη την πόλη.

Μέχρι το μεσημέρι, είχαν περιορίσει πυρκαγιά σε μία αποθήκη 13.000 τετραγωνικών μέτρων με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων, και είχαν σβήσει πυρκαγιά σε ένα άλλο κτήριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι επιθέσεις υπογραμμίζουν τη σημασία των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για την προστασία των ουκρανικών πόλεων από τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις.

«Μόνο από την έναρξη αυτής της χρονιάς, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περίπου 770 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερους από 50 πυραύλους ‘Kinzhal’ εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Τα συστήματα Patriot έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην καταστροφή ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων και η Ουκρανία προσπαθεί τώρα να εξασφαλίσει συμβόλαιο για την αγορά 25 αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot από τις ΗΠΑ.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας κατέρριψε τέσσερις από εννέα πυραύλους και 50 από 62 drones που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια επιθέσεων τη νύχτα, ανέφερε στο Telegram.

Η ΠΑ ανέφερε πέντε άμεσα χτυπήματα πυραύλων και 12 χτυπήματα drones σε 11 σημεία σε όλη τη χώρα.