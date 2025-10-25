Απίθανα πράγματα στον αγώνα της Καβάλας με την Αναγέννηση Καρδίτσας για το πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς ο τερματοφύλακας Γιάννης Ζωγράφος αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο λόγω λαθών που έκανε και αναγκάστηκε να παρακολουθήσει από τις εξέδρες το υπόλοιπο του αγώνα.

Ο 25χρονος Ζωγράφος έκανε το ντεμπούτο του και η απόδοσή του δεν ήταν καθώς υπέπεσε σε κάποια λάθη, ένα εκ των οποίων είχε ως αποτέλεσμα να σκοράρει η ομάδα της Καρδίτσας. Έτσι, ο προπονητής Θωμάς Γράφας αποφάσισε να τον αντικαταστήσει πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Αν αυτό είναι ασυνήθιστο, αυτό που ακολούθησε είναι ανήκουστο… Με το κλίμα στα αποδυτήρια να μην είναι καθόλου καλό στο τέλος του πρώτου μέρους, παίκτες της Καβάλας φέρονται να… έστειλαν στην εξέδρα τον τερματοφύλακα ώστε να παρακολουθήσει από εκεί το δεύτερο ημίχρονο.

Ο λόγος; Θεώρησαν πως με αυτό τον τρόπο θα επανερχόταν η ηρεμία τόσο στα αποδυτήρια όσο και στον πάγκο της ομάδας.