Στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 35χρονος αλλοδαπός για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης και άλλα αδικήματα.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από άλλη χώρα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης με εντολή προσωρινής σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα αλλοδαπής Εισαγγελίας Πρωτοδικών και δυνάμει εντάλματος σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας, εξύβρισης, αντίστασης, και διεξαγωγής προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης.