Ο Σαντιάγκο Έσε έκανε δηλώσεις ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και αναφέρθηκε και στη διαιτησία του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους το ντέρμπι με τους «κιτρινόμαυρους», είναι δύσκολο όμως να ξεχάσουν τα όσα έγιναν με τη διαιτησία στο ματς με τους «μπλαουγκράνα», όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Αργεντίνου χαφ.

Ο Έσε αποβλήθηκε κόντρα στη Μπάρτσα χωρίς κανείς να καταλάβει το γιατί και στις δηλώσεις του είπε, αναλυτικά, τα εξής.

Για το κλίμα στην ομάδα έπειτα από όσα έγιναν στον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα: «Δεν μας απασχολεί πλέον τι έγινε στην Βαρκελώνη γιατί είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Με τον ίδιο τρόπο που ξεχάσαμε πολύ γρήγορα τη νίκη στη Λάρισα για να συγκεντρωθούμε στην Μπαρτσελόνα, τώρα έχουμε προχωρήσει στο επόμενο παιχνίδι και προετοιμαζόμαστε για αυτό».

Για τη διαιτησία στη Βαρκελώνη: «Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό αλλά δεν θα μας εξυπηρετούσε κάπου, ούτε θα πετύχουμε κάτι. Το μόνο που ίσως θα μπορούσαμε να πετύχουμε μιλώντας περισσότερο για αυτό θα ήταν να ζητήσουν μια συγγνώμη στον Ολυμπιακό για όσα έγιναν. Εμείς πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας και να συγκεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο αυτό που έγινε γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Εμείς και ο κόσμος που μας ακολούθησε πήγαμε εκεί με πολύ μεγάλη όρεξη και ανυπομονησία για να παίξουμε το παιχνίδι αυτό.

Ήταν απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέραμε τι θα είχε γίνει, όμως από την στιγμή που μας άφησαν με δέκα παίκτες μας στέρησαν την δυνατότητα να παίξουμε. Μέχρι εκείνη την στιγμή παίζαμε καλά, αλλά στη συνέχεια μας στέρησαν κάθε ευκαιρία να αγωνιστούμε σε ένα παιχνίδι που το περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία. Όμως δεν έχει νόημα να μείνουμε άλλο εκεί. Πρέπει να γυρίσουμε την σελίδα και να συγκεντρωθούμε στα σημαντικά που είναι μπροστά μας. Μόνο ελπίζω κάποια στιγμή να ακουστεί μια συγγνώμη προς τον Ολυμπιακό και προς τους παίκτες του γιατί με αυτό που έγινε, δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, αλλά ξέρω πως μέχρι τότε ήμασταν ανταγωνιστικοί και μετά μας στέρησαν την δυνατότητα να αγωνιστούμε όπως έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να κάνουμε».

Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Απέναντι στην ΑΕΚ πρέπει να παίξουμε καλά, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να επιστρέψουμε στις νίκες. Είναι καλό που έρχεται τόσο σύντομα αυτό το ματς για να γυρίσουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω ότι συνέβη. Θα παίξουμε στο γήπεδο μας και όλοι γνωρίζουν πως μπροστά στον κόσμο είμαστε πολύ δυνατοί. Μας ακολούθησαν και στην Βαρκελώνη και παντού όπου παίζουμε είναι πάντα στο πλευρό μας. Είναι πολύ σημαντικοί για μας και έχουμε την ευκαιρία να τους δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε».