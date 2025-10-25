Άσχημα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Τάσος Μπακασέτας θα επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, απουσιάζοντας από τα πρώτα πέντε παιχνίδια με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

Οι «πράσινοι» κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με τον Ισπανό προπονητή αλλά δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον διεθνή άσο, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε επιβεβαίωσε ότι έχει υποστεί μυικό τραυματισμό.

Ο Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τη Φέγενορντ, έμεινε εκτός από τον αγώνα του Ρότερνταμ και τελικά θα είναι ξανά έτοιμος μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα επόμενα πέντε παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Αυτά είναι τα εξής: Στις 26/10 με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο, στις 29/10 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, την 1η Νοεμβρίου με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στις 6/11 με τη Μάλμε στη Σουηδία και στις 9/11 με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.