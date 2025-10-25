Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Basket League με το εκτός έδρας 90-73 επί του Πανιωνίου, ο οποίος έχει τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Με τον Τζόουνς να μπαίνει «ζεστός» στο παιχνίδι οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με 10-4 στο 3′ και στη συνέχεια με τρίποντα των Γκιουζέλη και Χάρελ πήγαν στο +9 (20-11), κλείνοντας τελικά στο +7 (20-13) την πρώτη περίοδο.

Οι Νεοσμυρνιώτες αντέδρασαν με τους Τσαλμπούρη και Γουότσον πλησιάζοντας στο -3 (23-26) στο 14′ και γενικά ήταν κοντά στο σκορ μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με τους «κίτρινους» στο +4 (38-34).

Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 44-44, ο Μήτρου Λονγκ όμως βγήκε μπροστά για τους φιλοξενούμενους, πήρε πρωτοβουλίες και έδωσε πολύτιμες λύσεις στην επίθεση.

Ο Άρης κατάφερε να ξεφύγει με 63-54 στο 30′ και από εκεί και πέρα έκαναν ό,τι ήθελαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο ανέβασαν τη διαφορά. Με σερί 13-0 το σκορ έγινε 76-54 και τελικά η πρώτη νίκη ήρθε με 90-73, με τους «κυανέρυθρους», από την άλλη πλευρά, να μετράνε τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90

Πανιώνιος (Χουγκάζ): Γουότσον 8, Σταρκς 17 (3), Λούντζης 14, Λιούις 2, Κρούζερ, Πάπας 2, Τσαλμπούρης 16 (2), Γουόλ 6, Οικονομόπουλος, Γκίκας 5 (1).

Άρης (Αγγέλου): Τζόουνς 15 (2), Φορμπς 13 (3), Πουλιανίτης, Ίνοκ 10, Κουλμπόκα 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Φόρεστερ 3, Γκιουζέλης 7 (1), Μποχωρίδης 10 (2), Καζαμίας, Χάρελ 8 (1).