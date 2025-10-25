Δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας για κλοπές σε περιοχές της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο άνδρες δρούσαν τις νυχτερινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες και διέπρατταν συστηματικά κυρίως διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα προϊόντα.

Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι, το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 2025 έως 23 Οκτωβρίου 2025, διέπραξαν σε δυο περιοχές της Πέλλας συνολικά επτά διαρρήξεις καταστημάτων, διάρρηξη οχήματος και κλοπή μοτοποδηλάτου και αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και διάφορα προϊόντα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.