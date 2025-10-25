Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (26/10) την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον Ροντινέι όσο και τον Τσικίνιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους το… επεισοδιακό παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League και έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τους ισόβαθμους «κιτρινόμαυρους», όπου στόχος είναι μόνο η νίκη για να μη χάσουν έδαφος στη βαθμολογία.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (25/10) και ο Μεντιλίμπαρ είδε με ικανοποίηση τούς Ροντινέι και Τσικίνιο να είναι σε θέση να αγωνιστούν, σε αντίθεση με τους Ορτέγκα και Ζέλσον Μαρτίνς που έμειναν εκτός.

Στην αποστολή των πρωταθλητών βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μάντσα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Καμπελά, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.