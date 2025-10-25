Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν δέχθηκε ερωτήσεις στην επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, λέγοντας πως σε μία-δύο εβδομάδες θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Είχαν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων, οπότε οι φίλαθλοι περίμεναν με ενδιαφέρον όσα θα έλεγε για την ομάδα και το πλάνο του για τη συνέχεια. Αυτό, όμως, δεν συνέβη καθώς ο Αλαφούζος αποφάσισε να μη δεχθεί ερωτήσεις ώστε όλες να είναι για τον Μπενίτεθ, προαναγγέλοντας συνέντευξη Τύπου σε μία-δύο εβδομάδες.

Σε αυτή, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στο θέμα του γηπέδου καθώς είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για τον σύλλογο γενικότερα. Αυτό, όμως, δεν θα είναι το μοναδικό θέμα για το οποίο θα μιλήσει ο Αλαφούζος.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αναμένεται να μιλήσει για την επόμενη μέρα των «πράσινων» ενώ θα αναφερθεί επίσης στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια στην ομάδα με τους προπονητές αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν το κλαμπ.