Η Κηφισιά προηγήθηκε με γκολ του Πόμπο, ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με γκολάρα του Κοντούρη και στο 97′ είχε τεράστια ευκαιρία για την ανατροπή και τη νίκη καθώς κέρδισε πέναλτι, ο Ραμίρεζ όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Αγκίρε και κράτησε το 1-1.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 5′ με το γύρισμα του Τεττέη για τον Παντελίδη, το πλασέ του οποίου μπλόκαρε ο Τσάβες. Όπως και να έχει, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δεν άργησε τελικά να ανοίξει το σκορ.

Στο 19′ ο Αντόνισε εκτέλεσε κόρνερ με πάσα, ο Βιγιαφάνιες έκανε τη σέντρα και ο Πόμπο με πλασέ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Από εκεί και πέρα όμως, από το 25ο λεπτό κι έπειτα, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ανεβαίνουν και στο 28′ πλησίασαν στην ισοφάριση με την κεφαλιά του Κοντούρη που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ραμίρεζ.

Λίγα λεπτά μετά πάντως, στο 37′, ο παίκτης των φιλοξενούμενων πήρε τη… ρεβάνς καθώς ισοφάρισε σε 1-1 με τρομερό σουτ από πλάγια θέση μετά την εκτέλεση κόρνερ και την προσπάθεια της άμυνας να απομακρύνει. Πραγματικά εκπληκτικό γκολ από τον Κοντούρη.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 52′ τα δεδομένα άλλαξαν καθώς ο ο Αντονίσε αποβλήθηκε για το μαρκάρισμά του στον Εστεμπάν, με την Κηφισιά να μένει με 10 παίκτες… Ο Παναιτωλικός, όπως είναι λογικό, πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού στη συνέχεια και έψαξε το δεύτερο γκολ, το οποίο θα μπορούσε να πετύχει στις καθυστερήσεις.

Στο 96′, μετά την εξέταση του VAR, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Μαϊντάνα, με τον Αγκίρε να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 97′ και τον Ραμίρεζ να αποκρούει, δίνοντας τον βαθμό στην Κηφισιά με το τελικό 1-1.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο (86′ Μποτία), Αντόνισε, Τετέι, Παντελίδης (61′ Τζίμας), Βιγιαφάνιες (46′ Έμπο), Πέρεθ (53′ Αμανί), Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (61′ Μαϊντάνα).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (82′ Μιγκέλ Λουίς), Κοντούρης (70′ Μάτσαν), Ενκολολό (82′ Αγκίρε), Μίχαλακ, Άλεκσιτς.