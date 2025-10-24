Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για σκοπό της ΓΑΔΑ που εντοπίστηκε νεκρός στους Αμπελόκηπους, έχοντας δεχτεί πυροβολισμό.

Οι πληροφορίες διίστανται ως προς το μέρος που εντοπίστηκε, με ορισμένες να αναφέρουν ότι βρέθηκε νεκρός στο δρόμο και άλλες μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το Star, ο αστυνομικός ήταν μέλος των ΜΑΤ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια, ωστόσο είχε τοποθετηθεί ως σκοπός στη ΓΑΔΑ με αποτέλεσμα να εκτελεί συχνά δρομολόγια στην Αθήνα.

Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν προς την αυτοκτονία, αλλά εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ακόμη, με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη.