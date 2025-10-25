Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένα παιδί 18 μηνών, το οποίο υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο από καυτό λάδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το 18μηνο βρέφος διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), κατεπειγόντως, στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί προσέφεραν όλες τις απαραίτητες ιατρικές βοήθειες στο βρέφος, έως την στιγμή κατά την οποία αυτό διακομίστηκε εκ νέου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας και εισήχθη πάραυτα στην ΜΕΘ Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικιακό ατύχημα, καθώς το βρέφος κάηκε με λάδι.