Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και τραυματίζει τον 50χρονο στην Καλλιθέα, καθώς προηγουμένος ο άνδρας μαχαίρωσε ένα συνάδελφό του.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το Star, με κάτοικο της περιοχής να δηλώνει ότι άκουσε τον αστυνομικό πριν πυροβολήσει να φωνάζει «κάνε πίσω» και τον 50χρονο να αποκρίνεται «θα σας σκοτώσω», με αποτέλεσμα να δεχτεί τον πυροβολισμό.

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό

Όλα έγιναν στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, με τους άνδρες της Άμεσης Δράσης να εντοπίζουν τον 50χρονο και να επιχειρούν να τον ελέγξουν. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, αυτός όρμησε πάνω τους και με το μαχαίρι τραυμάτισε έναν αστυνομικό στον αριστερό βραχίονα. Για να τον ακινητοποιήσουν, άλλος αστυνομικός πυροβόλησε προς το μέρος του 50χρονου τραυματίζοντας τον στο δεξί πόδι.

Για να σταματήσει η αιμορραγία του 50χρονου έγινε χρήση τουρνικέ από τους αστυνομικούς. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ ο 50χρονος είναι φρουρούμενος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που ανέλαβε την έρευνα και τον σχηματισμό δικογραφίας για τα όσα έγιναν στην Καλλιθέα τα ξημερώματα.

Σημειώνεται, ότι η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε «εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό» σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών, η οποία εξετάζει εξονυχιστικά τις συνθήκες της επίθεσης και της βολής ακινητοποίησης στη λεωφόρο Θησέως.