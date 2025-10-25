Αιματηρή κατάληξη είχε η προσπάθεια αστυνομικών της Άμεσης Δράσης να ακινητοποιήσουν έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ προκαλούσε φθορές με μαχαίρι σε σταθμευμένα οχήματα.

Όλα έγιναν στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, με τους άνδρες της Άμεσης Δράσης να εντοπίζουν τον 50χρονο και να επιχειρούν να τον ελέγξουν. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, αυτός όρμησε πάνω τους και με το μαχαίρι τραυμάτισε έναν αστυνομικό στον αριστερό βραχίονα. Για να τον ακινητοποιήσουν, άλλος αστυνομικός πυροβόλησε προς το μέρος του 50χρονου τραυματίζοντας τον στο δεξί πόδι.

Για να σταματήσει η αιμορραγία του 50χρονου έγινε χρήση τουρνικέ από τους αστυνομικούς. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ ο 50χρονος είναι φρουρούμενος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που ανέλαβε την έρευνα και τον σχηματισμό δικογραφίας για τα όσα έγιναν στην Καλλιθέα τα ξημερώματα.