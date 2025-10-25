Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην Καλλιθέα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που ένας 50χρονος άνδρας χαράσσει με μαχαίρι την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου στη λεωφόρο Θησέως, στη διασταύρωση με την οδό Σπάρτης.

Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την απαρχή ενός άγριου επεισοδίου τα ξημερώματα του Σαββάτου. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον άνδρα σε κατάσταση αμόκ να προκαλεί φθορές και σε άλλα οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους, ο 50χρονος επιτέθηκε εναντίον τους κρατώντας το μαχαίρι, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό στο αριστερό του χέρι.

Τότε, ο δεύτερος αστυνομικός προχώρησε σε «βολή ακινητοποίησης», προκειμένου να αποτραπεί νέα επίθεση, τραυματίζοντας τον δράστη στο δεξί πόδι.

Οι δύο τραυματίες έλαβαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, με εφαρμογή τουρνικέ, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο 50χρονος στο Λαϊκό Νοσοκομείο· και οι δύο είναι εκτός κινδύνου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε «εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό» σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών, η οποία εξετάζει εξονυχιστικά τις συνθήκες της επίθεσης και της βολής ακινητοποίησης στη λεωφόρο Θησέως.