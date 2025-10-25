Η αναζήτηση προπονητή στον Άρη, μετά την απόφαση της διοίκησης να διακόψει τη συνεργασία με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, λαμβάνει τέλος καθώς υπάρχει πλέον συμφωνία με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν με αισιοδοξία και υψηλές προσδοκίες στη φετινή σεζόν, μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα όμως ήταν τραγικό καθώς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές ήρθαν τρεις ήττες.

Ο Κάραϊτσιτς, επομένως, είδε την πόρτα της εξόδου και αυτός που θα τον αντικαταστήσει είναι ο Μίλιτσιτς. Οι συζητήσεις με τον 49χρονο Κροάτη προπονητή οδήγησαν τελικά σε συμφωνία, με την ΚΑΕ να το επιβεβαιώνει, εν αναμονή της υπογραφής του συμβολαίου.

Ο Μίλιτσιτς είναι, παράλληλα, προπονητής της εθνικής Πολωνίας, είχε εργαστεί για τελευταία φορά σε συλλογικό επίπεδο το 2023-24 αναλαμβάνοντας τη Νάπολι και έχει ζητήσει από τη διοίκηση του Άρη να υπάρξει ενίσχυση του ρόστερ με την απόκτηση ενός γκαρντ και ενός ψηλού.