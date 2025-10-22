Το κακό ξεκίνημα του Άρη στη φετινή Stoiximan Basket League έφερε και το πρόωρο τέλος στη συνεργασία με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, ο οποίος δεν είναι πλέον ο προπονητής της ομάδας.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν με ενθουσιασμό στη φετινή αγωνιστική περίοδο μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας αλλά στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος γνώρισαν τρεις ήττες, με συνέπεια το κλίμα να βαρύνει.

Η διοίκηση, επομένως, αποφάσισε πως κάτι πρέπει να κάνει άμεσα και συγκεκριμένα να αλλάξει προπονητή, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την Τετάρτη (22/10) τη λύση της συνεργασίας με τον Κάραϊτσιτς.

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic. Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας. Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.