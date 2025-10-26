Πλήθος ερωτημάτων εξακολουθούν να πλανάται γύρω από τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, καθώς οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, το νυχτερινό κέντρο όπου διασκέδαζε το κορίτσι παρέμεινε προχθές κλειστό, καθώς ο Δήμος Αθηναίων κινήθηκε άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για τη σφράγισή του.

Το σχετικό αίτημα είχε αποσταλεί από την αστυνομία, ύστερα από την έκθεση του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, η οποία κατέληγε ότι το κατάστημα σερβίρει αλκοόλ σε ανήλικους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., το κλαμπ σφραγίστηκε όχι εξαιτίας του ίδιου του τραγικού περιστατικού, αλλά επειδή διαπιστώθηκε ότι παρείχε ποτά σε ανήλικα άτομα — μια παραβίαση που προβλέπει αυστηρές ποινές.

«Στην 4η υποτροπή τους κλείνουν

Ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης επισήμανε: «Στην 4η υποτροπή τους κλείνουν. Κατά την άποψη μου, σε μαγαζιά που σερβίρουν αλκοόλ το βράδυ να μην εισέρχονται ανήλικοι διότι είτε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο θα το κάνει. γιατί μπορεί να στείλει έναν φίλο του να το κάνει. παράνομη είναι η πράξη και στο ψιλικατζίδικο που πούλησε αλκοόλ σε ανήλικους. Ούτε στο σούπερ μάρκετ επιτρέπεται. Πάντα βρίσκονται τρόποι πχ μπορεί να στείλει έναν ενήλικο να πάει να το αγοράσει. Δεν πρέπει καν να μπει στο μαγαζί ο ανήλικος, πρέπει να ζητούν ταυτότητα».

Η 16χρονη, σύμφωνα με την έρευνα, βρισκόταν με φίλους της από νωρίς το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε σπίτι γνωστού, όπου κατανάλωσαν ένα μπουκάλι βότκα που είχαν αγοράσει από ψιλικατζίδικο. Αργότερα, η παρέα αποφάσισε να συνεχίσει τη διασκέδαση σε κλαμπ της περιοχής, όπου η ανήλικη μπήκε συνοδεία ενηλίκων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατανάλωσε κι άλλο αλκοόλ μέσα στο μαγαζί και μετά από λίγο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, βγήκε έξω και κατέρρευσε.

Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, με το πλήρωμα να επιχειρεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όπως και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή έξω από το κατάστημα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στον Ευαγγελισμό, το κορίτσι δεν κατάφερε να επανέλθει.

Η επίσημη αιτία θανάτου, όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση, είναι «πνευμονικό οίδημα».