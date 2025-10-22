Ερωτήματα προκύπτουν για τη μητροκτονία στα Τρίκαλα με βάση τα λεγόμενα συγγενών και φίλων της οικογένειας, καθώς όσα ανέφεραν έρχονται σε αντίθεση με τους πρώτους ισχυρισμούς του 18χρονου μητροκτόνου.

Φίλη και δικηγόρος του θύματος σε δηλώσεις που έκανε στη τηλεόραση, διέψευσε τις πληροφορίες ότι η γυναίκα «παραμελούσε τα παιδιά της» και πως «άλλαζε διαρκώς εραστές σαν τα πουκάμισα».

«Τίποτα από αυτά δεν ισχύει… Θα πέθαινε για αυτά, τα αγαπούσε», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», προχωρώντας σε περαιτέρω διευκρινήσεις.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι το ζευγάρι χώρισε πριν μια δεκαετία, αλλά τα παιδιά πήγαν να μείνουν με τον πατέρα τους μόλις πριν τέσσερα χρόνια, σε μεγάλη ηλικία δηλαδή, ώστε η μητέρα να τα αποτρέψει.

«Καμία δικαστική εντολή δεν απαγόρευε τη μετακίνησή τους σε αυτή την ηλικία. Αν ήθελε να τα σταματήσει, θα έπρεπε να πάει τα παιδιά της στα δικαστήρια, κάτι που φυσικά δεν ήθελε», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο 18χρονος μητροκτόνος κάποτε ήταν τόσο δεμένος με τη μητέρα του, σε βαθμό να τον πειράζει ο άλλος αδερφός του. «Ήταν τόσο δεμένο με τη μαμά του, που το έλεγαν μαμάκια», είπε χαρακτηριστικά.

Κρύβεται κάποιος πίσω από το έγκλημα;

Ο 18χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να βρίσκεται σε σοκ από την αποτρόπαια πράξη του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι προχώρησε στο έγκλημα, επειδή δεν συμφωνούσε με τον τρόπο ζωής της μητέρας του.

Επίσης, φέρεται να είπε ότι η γυναίκα τον παραμελούσε για χάρη των συντρόφων της και ότι οι γονείς του χώρισαν πριν δύο χρόνια.

Άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας του μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» υποστήριξε ότι μπορεί να κρύβεται ηθικός αυτουργός πίσω από τη μητροκτονία. «Δεν τη σκότωσε στα καλά καθούμενα, κάτι άλλο έγινε», φέρεται να είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα trikalaola.gr ο 18χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στον ανακριτή συνοδευόμενος από τον συνήγορό του Νίκο Αλεξίου, αλλά και από τον πατέρα του και διάφορα συγγενικά πρόσωπα, ενώ αναμένεται να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να εκτιμηθεί η ψυχική του κατάσταση.