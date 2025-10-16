Βίντεο που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δύο 16χρονοι πραγματοποίησαν 9 ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια, σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, εξασφάλισε το Newsbeast.

Πρόκειται για συμμορία που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, μετά από αστυνομική επιχείρηση στις 12 και 13 Οκτωβρίου. Στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο απειλούσαν υπαλλήλους περιπτέρων προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις τους.

Σε βάρος των δύο 16χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σημειώνεται ότι λίγο πριν τη σύλληψή του, ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε διαπράξει δύο ληστείες σε περίπτερα στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης, αλλά αμέσως μετά βρέθηκε με χειροπέδες.

Κατά τη σύλληψή του, διαπιστώθηκε ότι έφερε ρουχισμό που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη και άλλων ληστειών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι και το χρηματικό ποσό των 242 ευρώ που μόλις είχε αφαιρέσει.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.