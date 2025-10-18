Ενός κακού, μύρια έπονται για τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Τα «επεισόδια» στο κόμμα του είναι πλέον σχεδόν καθημερινά. Μετά την «πτώση» του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο φέρελπις -για πολλούς- πολιτικός δεν κατάφερε να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Ίσως πάλι να μην τον ενδιέφερε πραγματικά η πολιτική και απλά να αποτελούσε το όχημα.

Το να είσαι καλό στέλεχος ή βουλευτής δεν σημαίνει ότι μπορείς να γίνεις και καλός αρχηγός σε ένα κόμμα. Θα μου πείτε, βέβαια, ότι δεν έδειξε ούτε τα πρώτα δύο – σωστά.

Γνωστός δημοσιογράφος, όταν τον είχε ρωτήσει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας «πώς τον βλέπει» πολιτικά, του είχε απαντήσει: «Ή θα γίνεις πρωθυπουργός ή θα καταλήξεις να έχεις δικό σου talk show σε μεταμεσονύκτια εκπομπή». Και δεν είχε άδικο, γιατί ο -μοναχικός για πολλούς- Κασσελάκης εκεί φαίνεται να οδεύει: Να γίνει ένας παρουσιαστής που θα αναδεικνύει τηλεοπτικές περσόνες.

Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν κάτω από το 3%, ενώ έχει τσακωθεί με τον Βαγγέλη Αντώναρο και τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, οι οποίοι τον στήριξαν δίνοντας μάχη καθημερινά στα κανάλια – ειδικά ο πρώτος. Το «κερασάκι στην τούρτα» φαίνεται να είναι η διαμάχη του με τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είχε έντονο διάλογο με τον Στέφανο Κασσελάκη στο WhatsApp. Η συνομιλία τους ανέβηκε (κατά λάθος;) από τη Θεοδώρα Τζάκρη στα stories του Instagram, με μουσική υπόκρουση, και κατέβηκε μετά από λίγη ώρα.

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις, όπως είχε πει και ο διαφημιστής Fred R. Barnard. Ένας διάλογος για να είμαστε πιο ακριβείς. Ακολουθεί ο σχετικός διάλογος μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων:

Σ.Γ.