Χιλιάδες ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου. Η δράση τους, όμως, σταμάτησε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου όταν συνελήφθησαν στη Χαλκιδική από αστυνομικούς του Τμήματος Μουδανιών. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς άνδρες και έναν ανήλικο, οι οποίοι είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν ακόμη δύο άτομα.

Ειδικότερα, συνεργοί τους τηλεφώνησαν χθες το μεσημέρι σε έναν ημεδαπό άνδρα και μια ημεδαπή γυναίκα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αντίστοιχα, προσποιούμενοι και πάλι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου. Ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα των δύο θυμάτων πρέπει να εκτιμηθούν και να ασφαλιστούν, γι’ αυτό και σκόπευαν να τα παραλάβουν οι ίδιοι.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, συνεργοί των συλληφθέντων, από τις 6 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν δύο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Αττικής, από τις οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ και προπληρωμένες κάρτες αξίας 350 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των θυμάτων. Επίσης, προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν ακόμα ημεδαπό και έναν ανήλικο ημεδαπό, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής αντίστοιχα.

Από τους συλληφθέντες κατασχέθηκαν ένα όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.