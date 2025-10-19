Νέα επίθεση εναντίον σκάφους που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα που επέβαιναν στο σκάφος.

«Το σκάφος ήταν ήδη γνωστό στις υπηρεσίες Πληροφοριών για τη συμμετοχή του σε διακίνηση παράνομων ναρκωτικών. Ακολουθούσε γνωστή διαδρομή και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία της επιχείρησης ή την εθνικότητα των επιβαινόντων.