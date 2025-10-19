Την αναστολή της οικονομικής βοήθειας στην Κολομβία ανακοίνωσε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο της χώρας Γουστάβο Πέτρο ότι δεν καταπολεμά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

«Από σήμερα αυτές οι πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμών ή επιδοτήσεων δεν θα καταβάλλονται στην Κολομβία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες επιδοτήσεις ή βοήθεια αναφέρεται.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», ο οποίος «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει την παραγωγή ναρκωτικών στην Κολομβία».

«Στόχος αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων στις ΗΠΑ, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Η αντίδραση του Τραμπ έρχεται αφού ο Πέτρο κατηγόρησε το Σάββατο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.