Την αποχώρησή της από τη Euroleague στο τέλος της φετινής σεζόν σχεδιάζει η Βιλερμπάν, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, με στόχο να αγωνιστεί του χρόνου στο Basketball Champions League, έχοντας ως στόχο να συμμετάσχει μελλοντικά στο NBA Europe.

Η γαλλική ομάδα ήταν ανάμεσα σε αυτές που ήθελαν να υπογράψουν νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Euroleague, το πλάνο όμως τώρα άλλαξε. Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Le Progres, η οποία υποστηρίζει πως στο τέλος της σεζόν η Βιλερμπάν θα αποχωρήσει από τη Euroleague.

Οι οικονομικές απώλειες που έχει υποστεί το κλαμπ έχουν ως αποτέλεσμα οι διοικούντες να έχουν αποφασίσει, πλέον, τη συμμετοχή της ομάδας στο Basketball Champions League από την επόμενη σεζόν, με στόχο να κερδίσει μελλοντικά μία θέση στην ευρωπαϊκή λίγκα που σχεδιάζει το ΝΒΑ σε συνεργασία με τη FIBA.

Αν όλα αυτά γίνουν πράξη, τότε η Βιλερμπάν θα είναι η δεύτερη ομάδα που αποχωρεί από τη Euroleague για να αγωνιστεί στο Basketball Champions League, καθώς το ίδιο έκανε και η Άλμπα Βερολίνου.