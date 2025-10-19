Πόσο «δεύτερη μέρα άνθρωπος είσαι;» ρωτάει στο κουίζ που ανέβασε η Μιλένα Αποστολάκη στο TikTok. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε σχετικό βίντεο για τη σπατάλη, δίνοντας παραδείγματα με τρόφιμα από το ψυγείο της.

Χθεσινά μακαρόνια, προχθεσινά γεμιστά, φασολάκια τριών ημερών, ξαναζεσταμένες πατάτες φούρνου, αλλά και μουσακά είχε το… μενού των ερωτήσεων της Μιλένας Αποστολάκης.

Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αν κάποιος απάντησε έστω και ένα «ναι» τότε είναι άνθρωπος κατά της σπατάλης.

