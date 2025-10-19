Με γκολ του Λάμπρου στο 90ο λεπτό ο Βόλος νίκησε με 2-1 τον Πανσερραϊκό για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι άρχισε με γκολ από τα αποδυτήρια για τους γηπεδούχους καθώς πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό άνοιξαν το σκορ: Συνεχή λάθη στην άμυνα των φιλοξενούμενων και τελικά ο Χάμουλιτς, προ κενής εστίας, έκανε το 1-0.

Η ομάδα του Χουάν Φερνάντο πήρε, έτσι, το προβάδισμα και στη συνέχεια πίεσε και για δεύτερο γκολ, έχοντας ευκαιρίες για να το πετύχει στο πρώτο 20λεπτο. Δεν το έκανε όμως και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ισορροπούν την κατάσταση και είχαν και αυτοί τις προσπάθειές τους για την ισοφάριση, χωρίς όμως να φτάσουν σε αυτή.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0 και στο δεύτερο οι Σερραίοι βγήκαν μπροστά και στο 60′ κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Φορτούνα. Το πέναλτι, τελικά, οριστικοποιήθηκε… 6 λεπτά μετά λόγω προβλήματος στην ενδοεπικοινωνία με το VAR, με τον Ιβάν να εκτελεί στο 67′ και να γράφει το 1-1.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Βόλος ανέβασε την απόδοσή του και πίεσε για το δεύτερο γκολ, έχοντας ευκαιρία στο 80′ με την κεφαλιά του Λάμπρου που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τιναλίνι. Στην επόμενη… μονομαχία τους, όμως, η κατάληξη ήταν διαφορετική. Στο 90′ ο Τζόκα πέρασε την κάθετη πάσα για τον Λάμπρου και αυτός πλάσαρε σωστά τον Τιναλίνι για το 2-1, δίνοντας τη νίκη στους Θεσσαλούς που ανεβαίνουν κι άλλο στη βαθμολογία.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (68′ Μύγας), Μαρτίνες (46′ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (68′ Πίντσι), Τζόκα (93′ Μακνί), Λάμπρου (99′ Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69′ Βολνέι), Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (46′ Μάρας), Νάνελι (68′ Φάλε), Μπανζάκι (92′ Καρέλης), Μπρουκς, Ιβάν (82′ Γκριν).