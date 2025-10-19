Με γκολ του Μαγκουάιρ στο 84ο λεπτό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Λίβερπουλ, η οποία γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα στην Premier League και είναι πλέον στην 3η θέση και στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ονειρικό για τους φιλοξενούμενους και εφιαλτικό για τους γηπεδούχους καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Ντιαλό έβγαλε την κάθετη για τον Μπουμό και αυτός με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-1. Οι «κόκκινοι» πλησίασαν στην ισοφάριση στο 21′ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το πλασέ του Χάκπο, για να ακολουθήσει στο 24′ η μεγάλη ευκαιρία του Φερνάντες, το πλασέ του οποίου έφυγε ελάχιστα άουτ, για το 0-2.

Στο 32′ η Λίβερπουλ είχε και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε σέντρα του Χάκπο που κόντραρε στον Φερνάντες για να αλλάξει πορεία η μπάλα, ενώ στο 35′ ο Ίσακ δεν κατάφερε να ισοφαρίσει έχοντας βγει τετ α τετ. Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1 και το δεύτερο άρχισε με… τρίτο δοκάρι (!) για τους γηπεδούχους, ξανά με τον Χάκπο!

Το 1-1, τελικά, για τη Λίβερπουλ ήρθε στο 78′ με τον Χάκπο μετά τη σέντρα-σουτ του Κιέζα, δεν έμεινε για πολύ όμως καθώς στο 84′ ο Μαγκουάιρ με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Φερνάντες βρήκε δίχτυα για το 1-2, χαρίζοντας μεγάλη νίκη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ελπίζει να τα πάει καλύτερα από εδώ και πέρα.