Ο Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά τα έδωσαν όλα για τη νίκη αλλά τελικά έμειναν στο 2-2, με τους γηπεδούχους να παραμένουν χωρίς τρίποντο και να βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να έχουν μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 1ο λεπτό με τον Τεττέη που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Παπαδόπουλος όμως απέκρουσε και κράτησε το 0-0. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, πάντως, παρέμενε καλύτερη και ήταν αυτή που είχε τις φάσεις για να σκοράρει.

Στο 17′ ο Μποτία δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά από κοντά ενώ στο 43′ ο Σίπτσιτς έβαλε το κεφάλι του και βρήκε τη μπάλα στο δυνατό σουτ του Τεττέη, απομακρύνοντας τον κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, η Κηφισιά κατάφερε να ανοίξει το σκορ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 45’+3′, όταν ο ο Πόμπο βρήκε τον Τεττέη και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Παντελίδη που πλάσαρε σωστά για το 0-1.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Τεττέη είχε νέα μεγάλη ευκαιρία αλλά και πάλι δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και στη συνέχεια ήρθε η αντίδραση των γηπεδούχων. Αφού πρώτα είχαν δοκάρι με κεφαλιά του Κετού μετά τη σέντρα του Άλχο στο 48′, ήρθε η ισοφάριση στο 49′ με την κεφαλιά του Μακέντα μετά το κόρνερ του Μπαρτόλο (1-1).

Στο 54′ οι φιλοξενούμενοι έγιναν ξανά επικίνδυνοι με την κεφαλιά του Λαρουσί που απέκρουσε ο Παπαδόπουλος και τελικά στο 68′ οι Αρκάδες κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή: Κάθετη του Μπαρτόλο, ωραία ενέργεια και γύρισμα του Κετού και σουτ του Καλτσά για το 2-1.

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν, πλέον, κοντά στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, στο 89′ όμως ο Τεττέη τα έκανε όλα σωστά και έδωσε την ασίστ στον Μούσιολικ για το 2-2, δίνοντας τον βαθμό στην Κηφισιά που πήγε και για τη νίκη στις καθυστερήσεις αλλά το γκολ του Τζίμα ακυρώθηκε για φάουλ του Πόμπο στον Άλχο.

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Πομόνης (58΄ Φερνάντεθ), Άλχο, Αλάγκμπε (61΄ Τσίκο), Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης (46΄ Κετού), Καλτσάς, Μακέντα (74΄ Τζοακίνι).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία (71΄ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντονίσε (61΄ Σόουζα), Τεττέη, Παντελίδης (71΄ Τζίμας), Έμπο, Πέρεθ (81΄ Μούσιολικ), Ποκόρνι, Λαρουτσί (81΄ Ρουκουνάκης).