«Έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Κοσμάς Φουντούκης και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δυσάρεστη είδηση για τον χαμό του ηθοποιού έκανε γνωστή ο συνάδελφός του, Κώστας Μπερικόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς «Maestro», με μία λιτή ανακοίνωση στα social media το απόγευμα της Κυριακής (19.10.2025).

«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα», έγραψε ο Κώστας Μπερικόπουλος σε ανάρτησή του στο Facebook.

έφυγε ο κοσμάς φουντούκηςστο καλό μοναδικό πλάσμα Posted by Kostas Berikopoulos on Sunday, October 19, 2025

Ανάρτηση για τον θάνατο του Κοσμά Φουντούκη έκανε και ο επίσης ηθοποιός, Φαίδων Καστρής.

«Αχ Κοσμά μου αγαπημένε…

Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Χρήστος Τακτικός, Κοσμάς Φοντούκης κι εγώ να θυμάμαι, καλή αντάμωση φίλοι μου αγαπημένοι.

Με τον Κοσμά γνωριζόμαστε μια ζωή, όχι μόνο που ταξιδέψαμε την Αντιγόνη, για ένα χρόνο, μια παγκόσμια περιοδεία το 2002-3 κι αμέσως μαζί και στον Ίωνα, είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται πολλή παρέα, πολλή συναναστροφή, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ.

Στο φως θα βρεθούμε φίλοι, στο φως πάλι μαζί», έγραψε στην ανάρτησή του.

Αχ Κοσμά μου αγαπημένε 😢Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Χρήστος Τακτικός, Κοσμάς Φοντούκης 😢κι εγώ να θυμάμαι, καλή… Posted by Phaedon Kastris on Sunday, October 19, 2025

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είχε πάρει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, με μεγάλη επιτυχία, ενώ έχει γίνει γνωστός και μέσα από την τηλεόραση, καθώς ήταν πρωταγωνιστής του Πάνου Κοκκινόπουλος στην αστυνομική σειρά «Κόκκινος κύκλος».

Επίσης ο Κοσμάς Φουντούκης είχε πάρει μέρος και στις ταινίες «Xenia», «J.A.C.E.» και «Ακροπόλ».