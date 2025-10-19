Τα γνωστά προβλήματα του ΣΕΦ φάνηκαν ξανά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο καθώς η οροφή έσταξε λόγω της βροχής ενώ μετά τη λήξη απλώθηκαν μουσαμάδες στο παρκέ για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Το πρόβλημα που υπάρχει στην οροφή του γηπέδου είναι γνωστό από προηγούμενες βροχοπτώσεις και φάνηκε ξανά κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανιώνιο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Το θετικό, τουλάχιστον, ήταν το γεγονός ότι η οροφή δεν έσταξε εντός του αγωνιστικού χώρου, με τους ανθρώπους του Σταδίου να προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν το πρόβλημα ενώ μετά το τέλος του αγώνα άπλωσαν μουσαμάδες στο παρκέ για να το προστατέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Όπως και να έχει, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να εύχονται να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση όσο θα παραμείνει η κακοκαιρία.