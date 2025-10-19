Με τους Φουρνιέ και Γουόκαπ να επιστρέφουν στη δράση, ο Ολυμπιακός καθάρισε με 81-66 τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ και έκανε το 3×3 στη Stoiximan Basket League.

Με καλύτερα πατήματα στο παρκέ στο τετράλεπτο της αναμέτρησης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πανιώνιος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε άριστα την αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 (3/4 τρίποντα, με Κρούζερ, Λιούις, Πάπας) και την αστοχία του Ολυμπιακού (1/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα), με συνέπεια να προηγηθεί με +9 (4΄, 2-11).

Οι πρωτοβουλίες, κυρίως του Πίτερς, επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να «γράψει» επιμέρους 17-8, να φέρει το ματς σε ισορροπία (19-19), λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Στο 14΄, δε, με τον Χολ και τον Παπανικολάου να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα ηνία στο σκορ με +2 (14΄, 25-23).

Εκτελώντας από τα 6.75, ο Λούντζης έβαλε ξανά σε θέση οδηγού στο παιχνίδι τον Πανιώνιο (25-26), με τις ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ στη συνέχεια (29-29, 31-29, 31-33, 35-33, 37-37) και τον Ολυμπιακό να φεύγει, εν τέλει, στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με +5 (42-37).

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ιδανικότερο το σκηνικό υπέρ τους στην τρίτη περίοδο. Πιέζοντας περισσότερο στην άμυνα, «έτρεξαν» επιμέρους 15-5, έχοντας εκτελεστές τους Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκη, πήγαν στο 28΄ στο +15 (57-42) και έβαλαν, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την επικράτησή τους.

Στο 31΄ ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι το +17 (62-45) και τελικά πήρε τη νίκη με 81-66.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (1), Γουόρντ 8, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 5, Φουρνιέ 5 (1), Γουόκαπ 1, Λαρεντζάκης 14 (3), Παπανικολάου 6 (2), Νετζήπογλου, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16.

Πανιώνιος (Κρις Χουγκάζ): Πάπας 13 (3), Λιούς 7 (1), Χολ 2, Κρούζερ 3 (1), Γκίκας 10, Γουότσον 3, Λούντζης 20 (5), Τσαλμπούρης 6 (2), Οικονομόπουλος, Χαντς 2, Πατρίκης.