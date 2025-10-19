Με τον Σορτς να πετυχαίνει 18 πόντους και να μοιράζει 5 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, για τον οποίο έμειναν εκτός οι Όσμαν, Ερναγγκόμεθ, Σλούκας και αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού ο Χολμς, νίκησε εύκολα με 90-67 τον Κολοσσό στη Ρόδο.

Ο αγώνας για τους «πράσινους» δεν άρχισε καλά καθώς ο Χολμς αποχώρησε μόλις 1,5 λεπτό μετά την έναρξη λόγω τραβήγματος στον προσαγωγό, στη συνέχεια όμως πήραν τον δρόμο τους, με τον Ρογκαβόπουλο να δίνει λύσεις στην επίθεση και την πρώτη περίοδο να κλείνει με το σκορ 16-28.

Ο Εργκίν Αταμάν έδινε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες και το «τριφύλλι» είχε τον απόλυτο έλεγχο, διατηρώντας σταθερά ένα καλό προβάδισμα και πηγαίνοντας στο +13 (49-36) στα αποδυτήρια για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο ο Κολοσσός ήταν εμφανώς βελτιωμένος και εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν χαλαρώσει κατάφερε να μειώσει σε 50-58 στο 37′, ο Παναθηναϊκός όμως σοβαρεύτηκε αμέσως και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +12 (67-55).

Με τον Σορτς να οργανώνει και να σκοράρει η ομάδα του Αταμάν μεγάλωσε κι άλλο τη διαφορά, φτάνοντας στο +18 (75-57) στο 34′, για να επικρατήσει τελικά με 90-67.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 36-49, 55-67, 67-90

Κολοσσός Ρόδου (Καράσκο): Πετρόπουλος 6 (1), Μπάρμπιτς 5 (1), Ράιαν 12 (1), Γκαλβανίνι 13 (1), Άκιν 6, Καράμπελας 6 (2), Κολοβέρος 6, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 11.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 18 (1), Χολμς, Ναν 7 (1), Γκριγκόνις 9 (3), Μήτογλου 12, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 7 (1), Κουζέλογλου 4 (3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 4 (1), Γιούρτσεβεν 12 (1).