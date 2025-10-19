Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League δεν άρχισε καλά καθώς ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε για τα αποδυτήρια με πρόβλημα στον προσαγωγό μόλις 1,5 λεπτό μετά την έναρξη.

Ο Αμερικανός σέντερ των «πράσινων» είναι ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια καθώς προσαρμόζεται όλο και περισσότερο, στη Ρόδο όμως είχε ραντεβού με την ατυχία καθώς ένιωσε ένα τράβηγμα στον προσαγωγό αμέσως μετά την έναρξη του παιχνιδιού.

Ο Χολμς επέστρεψε στη συνέχεια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν χρησιμοποιήθηκε όμως ξανά από τον Εργκίν Αταμάν καθώς αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί καθόλου προκειμένου να προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» σε Ελλάδα και Ευρώπη.