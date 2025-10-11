Μια κοπέλα φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τετάρτης 8/10.

Οι δύο ανήλικοι, 12 και 13 ετών αντίστοιχα, αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους με μαχαίρια έξω από το σχολείο τους.

Τα προσβλητικά σχόλια για ένα κορίτσι έφεραν τον καυγά των δύο μαθητών στην Τρίπολη, που κατέληξε σε τραυματισμούς με μαχαίρι και στη νοσηλεία του ενός στη ΜΕΘ για λίγα 24ωρα.

Ακολούθησε καυγάς με τα δύο παιδιά να πιάνονται στα χέρια. Ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με συνέπεια να τραυματιστούν και οι δύο.

«Για τα μάτια μίας κοπέλας τσακώθηκαν τα δύο αγόρια 12 και 13 ετών. Παιδιά που δεν έχουν παρελθόν αλλά είναι της νέας γενιάς, επηρεασμένα από το ίντερνετ. Είναι τεράστιο κοινωνικό θέμα το ότι παρκάροντας τα παιδιά από τους γονείς και δεν υπάρχει καμία ανατροφή που θα τα απέκλειε με άλλα ενδιαφέροντα από αυτές τις πράξεις. Είναι παιδάκια, αλλά πλακώθηκαν και υπήρξε κίνδυνος για απώλεια ζωής» υπογράμμισε ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στο mega το πρωί του Σαββάτου 11/10.

Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε το μαχαίρι, ενώ σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.