Ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον μαυροφορεμένο βομβιστή να μεταφέρει τον εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σακούλα, την οποία τοποθέτησε χθες τη νύχτα στη γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O., στην οδό Μιχαλακοπούλου, φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbeast.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο άρχισαν να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, επιχειρώντας να βρουν μία καθαρή εικόνα του βομβιστή.

Το μαυροφορεμένο άτομο πέταξε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της Jacky.O. και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το βίντεο έχει μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) που παρελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI, που ανέλαβαν την προανακριτική έρευνα, η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν μεγάλης ισχύος αλλά λίγη σε ποσότητα.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, έδωσε ήδη πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς και ανέφερε ότι δεν έχει δεχτεί απειλές ποτέ κατά το παρελθόν.

Παρ’ όλα αυτά, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για «μήνυμα», πιθανότατα από «νονούς» της αθηναϊκής νύχτας που εμπλέκονται σε προστασίες καταστημάτων.

Αυτό που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως η ιστορική ντισκοτέκ ήταν κλειστή αυτήν την περίοδο, άρα δεν υπήρχαν και έσοδα για να πληρώνει «προστασία».