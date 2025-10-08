Μεγάλης ισχύος αλλά λίγη σε ποσότητα είναι η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε στη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην ντισκοτέκ Jacky.O., στην οδό Μιχαλακοπούλου.

Αυτό είναι το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) που παρελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI, που ανέλαβαν την προανακριτική έρευνα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, έδωσε ήδη πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς και ανέφερε ότι δεν έχει δεχτεί απειλές ποτέ κατά το παρελθόν.

Παρ’ όλα αυτά, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για «μήνυμα», πιθανότατα από «νονούς» της αθηναϊκής νύχτας που εμπλέκονται σε προστασίες καταστημάτων.

Την ίδια ώρα, ακόμα και σήμερα το πρωί, στην περιοχή βρίσκονται αστυνομικοί που συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, επιχειρώντας να βρουν μία καθαρή εικόνα του βομβιστή. Πρόκειται για ένα μαυροφορεμένο άτομο που πέταξε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της Jacky.O. και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αυτό που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως η ιστορική ντισκοτέκ ήταν κλειστή αυτήν την περίοδο, άρα δεν υπήρχαν και έσοδα για να πληρώνει «προστασία».