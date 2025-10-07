Jacky.O., το νυχτερινό κέντρο που σημάδεψε τα 80s και τα 90s, κουβαλώντας τη λάμψη, τη μουσική και τις cult αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής. Η ιστορική ντίσκο της Μιχαλακοπούλου απασχολεί ξανά τη δημοσιότητα, αυτή τη φορά λόγω έκρηξης έξω από τις εγκαταστάσεις της.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το ιστορικό νυχτερινό κέντρο Jacky.O. στη Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστο άτομο πέρασε από το σημείο και πέταξε κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό στον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού. Επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια μια από τις πιο θρυλικές ντισκοτέκ της νυχτερινής Αθήνας, την Jacky.O., που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στα ’80s και στα ’90s και έχει πλέον επιστρέψει, πλήρως ανανεωμένη.

Η Jacky.O. δεν ήταν απλώς άλλη μια ντίσκο της Αθήνας. Ήταν ένας ναός διασκέδασης και λάμψης, γεμάτος ντισκομπάλες, νέον φώτα και all time classic κομμάτια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Ήταν το σημείο όπου η αθηναϊκή νεολαία χόρευε μέχρι το πρωί, ζώντας την πιο ξέφρενη εκδοχή της διασκέδασης των ’80s.

Μετά από χρόνια παύσης, η Jacky.O. επανασυστήθηκε στο κοινό, προσφέροντας ξανά μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, νοσταλγία και αισθητική των ’80s – γιατί το κλασικό δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Πρωταγωνίστρια σε βιντεοταινίες-ορόσημα

Η Jacky.O. είναι ταυτόχρονα και μια cult κινηματογραφική τοποθεσία. Δεν είναι λίγες οι ελληνικές βιντεοταινίες που γυρίστηκαν εντός της ντισκοτέκ, κάνοντάς την σκηνικό για μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας:

Οι ταινίες «Καμικάζι, αγάπη μου», «Τα τσακάλια», «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», «Βασικά, καλησπέρα σας» και άλλες εμβληματικές ταινίες της «χρυσής» εποχής του 1980 όπως «Η στροφή» και «Πες τα χρυσόστομε» είχαν πλάνα από τη θρυλική ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Ηθοποιοί-σύμβολα των ’80s, όπως ο Στάθης Ψάλτης, ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Καίτη Φίνου, η Ρένα Παγκράτη και άλλοι, πέρασαν από το dancefloor της ντίσκο, χαρίζοντας αμέτρητες αξέχαστες σκηνές γεμάτες χιούμορ, συναίσθημα και ενέργεια.