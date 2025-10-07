Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο γνωστό νυχτερινό κέντρο Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην οδό Μιχαλακοπούλου, πολύ κοντά στη συμβολή με την οδό Χατζηγιάννη Μέξη, μετά από έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστο άτομο πέρασε από το σημείο και πέταξε κάποιου είδους εκρηκτικό μηχανισμό σε χώρο που στεγάζεται ιστορική ντισκοτέκ.

Ευτυχώς, το κατάστημα ήταν κλειστό, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Ο θόρυβος όμως ήταν εκκωφαντικός, ενώ ζημιές έχει υποστεί κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε πολύ κοντινή απόσταση. Από την έκρηξη δεν υπήρξε εστία φωτιάς, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που να έχουν καταγράψει τις κινήσεις του άγνωστου δράστη.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένας εκκωφαντικός θόρυβος απίστευτος. Στην αρχή λέω “κεραυνός; Δεν είναι κεραυνός”. Και μετά βγήκαμε και είδαμε τα πυροσβεστικά. Φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις δέκα, δέκα και κάτι ή δέκα παρά κάτι» δήλωσε κάτοικος της Μιχαλακοπούλου.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ έχει αποκλείσει και τα δύο ρεύματα της Μιχαλακοπούλου, ενώ στο σημείο παραμένουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά οχήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την έκρηξη: