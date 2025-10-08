Το «ελληνικό FBI» ανέλαβε τις έρευνες για την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης στην ιστορική ντισκοτέκ Jacky.O., στην οδό Μιχαλακοπούλου. Στον χώρο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ φθορές υπέστη κι ένα σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση ΙΧ αυτοκίνητο.

Ήδη από το βράδυ της Τρίτης οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες ατόμων που ήταν κοντά στην ιστορική ντισκοτέκ τη στιγμή της έκρηξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα κινούνταν ύποπτα έξω από την επιχείρηση λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Μάλιστα, οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν καταγράψει έναν μαυροντυμένο άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να πετάει μια χαρτοσακούλα προς η είσοδο της Jacky.O. και στη συνέχεια να φεύγει.

Το ΤΕΕΜ έχει συλλέξει υπολείμματα προκειμένου εξετάσει το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού, αλλά και της ύλης που χρησιμοποιήθηκε. Εκτιμάται πως πιθανότητα ήταν δυναμίτιδα με κάποιο βραδύκαυστο φιτίλι, κάτι που θα ξεκαθαρίσει σήμερα.

Τέλος, το «ελληνικό FBI» θα εξετάσει και τον ιδιοκτήτης της ιστορικής ντισκοτέκ για το εάν είχε δεχθεί απειλές από ανθρώπους της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας, καθώς εκεί παραπέμπει ο τρόπος δράσης.

Δείτε φωτογραφίες του Newsbeast από το σημείο της έκρηξης