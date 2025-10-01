Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με την αναφορά του ονόματος του σε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI.

Ο Ceo της Barking Well και παρουσιαστής τόνισε πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα και αποδίδοντας σε κακοήθειες τις όποιες αναφορές.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη:

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό.

Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».

Τι βρήκε το ελληνικό FBI

Με σακούλες γεμάτες χαρτονομίσματα και κέρδη που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της είχαν στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.

Στις έρευνες εντοπίστηκαν τραπεζικά παραστατικά, σφραγίδες, αλλά και μετρητά σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία τα μέλη της σπείρας στοίβαζαν σε σακούλες, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει αναλυτικά τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, με εικονικά τιμολόγια και εταιρείες. Σημειώνεται πως έχουν συλληφθεί 18 μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων και ηγετικά.