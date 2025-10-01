Να εισπράξουν περίπου 12 εκατ. ευρώ σχεδίαζαν τα μέλη του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, με τους αστυνομικούς να προχωρούν συνολικά σε 18 συλλήψεις.

Όμως, ίσως επειδή υποψιάστηκαν ή πληροφορήθηκαν πως βρίσκονται υπό παρακολούθηση από την Οικονομική Αστυνομία, προχώρησαν στην ακύρωση αυτών των τιμολογίων. Ήταν όμως αργά γι’ αυτούς, καθώς στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν μπει πάνω από 350 εταιρείες, οι περισσότερες «φαντάσματα», στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες αχυράνθρωποι της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγές της Κατεχάκη, το κύκλωμα από το 2023 μέχρι σήμερα είχε προλάβει να εισπράξει 4,5 εκατ. ευρώ, κόβοντας τιμολόγια ακόμη και σε γνωστά πρόσωπα όπως ο παρουσιαστής – τηλεοπτικός παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης, αλλά κι ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League.

Ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός, που τυγχάνει πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας μικρότερης κατηγορίας και δημοτικός σύμβουλος στη Δυτική Αττική, δεν δίστασε να ιδρύσει εταιρεία «φάντασμα» στο όνομα υπερήλικης θείας του που βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο 52χρονος έχει συλληφθεί, όπως και ο αδερφός του που τυγχάνει υπάλληλος στον ίδιο δήμο, ενώ με χειροπέδες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ και λογιστές – μέλη του κυκλώματος στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα περισσότερα από τους 500.000 ευρώ που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης.

Ανάμεσα στις ελεγχόμενες εταιρείες, είναι διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, ενώ άλλες έχουν να κάνουν με παροχή υπηρεσιών και λογιστικά.