Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (30/9) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές.

Ήδη έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είναι ένας 52χρονος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική και υποψήφιος δήμαρχος. Έχει συλληφθεί ακόμα ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή σε εικονικά τιμολόγια του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη, το όνομα του οποίου αναμένεται να υπάρχει στη δικογραφία.